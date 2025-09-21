Visite guidée et expositions au moulin de la Presle Moulin de la Presle Planchez

Visite guidée et expositions au moulin de la Presle Dimanche 21 septembre, 14h30 Moulin de la Presle Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du moulin de la Presle et découvrez une exposition d’ustensiles et d’objets traditionnels morvandiaux anciens, et une exposition de vieux tracteurs par l’association Tractomanie Morvan Bazois. Un concert de musique traditionnelle sera proposé sous un barnum, ainsi qu’une dégustation de grapiaux et une buvette.

Moulin de la Presle 58230 Planchez Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Chantal Martin