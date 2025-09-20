Visite guidée et expositions autour de la colonie pénitentiaire de Saint-Germain-du-Puy Parking du Chézeau Saint-Germain-du-Puy

Visite guidée et expositions autour de la colonie pénitentiaire de Saint-Germain-du-Puy Parking du Chézeau Saint-Germain-du-Puy samedi 20 septembre 2025.

Toutes les visites guidées, les expositions et le concert de la chorale sont en accès libre et gratuit.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine de 2025, l’A.P.S.G. mobilise ses bénévoles pour faire découvrir un patrimoine unique dans l’histoire locale et nationale : l’ancienne colonie pénitentiaire agricole du Val d’Yèvre, fondée en 1847.

Cet établissement, à la fois lieu d’enfermement, de travail forcé et de tentative d’éducation, a accueilli près de 5 000 jeunes garçons de 8 à 20 ans, dans un vaste domaine de plus de 400 hectares. Son architecture rigoureuse, mêlant pierre calcaire et brique, reflète la volonté de surveillance et de redressement moral qui animait alors les politiques publiques envers l’enfance marginalisée.

Nous vous proposons des visites guidées historiques.

À 10h et 15h, des visites commentées sont proposées au départ du parking du Chézeau. Elles permettent de découvrir les bâtiments encore debout, d’en comprendre les fonctions (dortoirs, réfectoires, ateliers, infirmerie, maison du directeur) et de replacer la colonie dans son contexte historique du XIXᵉ siècle.

De 11h30 à 14h, la chorale Bloc-Notes animera le site avec un répertoire de chansons françaises, pour une parenthèse sensible et chaleureuse entre deux visites.

Nous vous invitons à découvrir la Salle Simone Signoret transformée le temps d’une journée en un espace muséographique éphémère.

De 9h à 18h, l’APSG présente une exposition thématique sur la colonie pénitentiaire où vous pourrez découvrir des archives, plans, témoignages et photographies d’époque mais aussi un focus sur « 50 ans de rétro photo de classe ».

Ce sera également l’occasion de pouvoir acquérir des livres sur l’histoire locale et la mémoire carcérale.

Parking du Chézeau Allée du Chezeau 18390 Saint-Germain-du-Puy Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 06 71 30 79 72 https://www.apsg18.com https://www.facebook.com/p/Amis-du-Patrimoine-de-Saint-Germain-du-Puy-100089371932380/ La colonie pénitentiaire agricole du Val d’Yèvre, fondée en 1847 à Saint‑Germain‑du‑Puy par Charles Lucas, est l’un des rares sites subsistants illustrant les colonies agricoles pour jeunes mineurs‑délinquants du XIXᵉ siècle. Implantée sur près de 450 hectares, elle fut organisée selon un plan géométrique et fonctionnel où les bâtiments en pierre locale mêlée de brique, avec arcatures en plein cintre et façades symétriques reflètent une architecture utilitaire subtilement monumentaliste, typique du Second Empire.

Conçue autour du principe de « l’amendement de la terre par l’enfant et vice‑versa », l’institution mêlait travail quotidien dans les champs et discipline collective confiée à de jeunes colons‑surveillants. D’abord privée puis rachetée par l’État en 1872, elle parcourut près de 70 ans d’activité, avant de fermer en 1924‑25, après avoir accueilli jusqu’à 5 000 jeunes de 8 à 20 ans.

Aujourd’hui, plusieurs bâtiments bien conservés témoignent de cet héritage. Un parcours historique balisé permet de découvrir ces traces, interrogeant les tensions entre philanthropie réformatrice et réalité répressive. Le site constitue une ressource précieuse pour comprendre comment l’architecture carcérale et sociale du XIXᵉ siècle a façonné les espaces de réinsertion des mineurs. Présence d’un parking – Allée du Chézear

Gare S.N.C.F. à proximité

Bus Agglobus n°4 – Arrêt de bus Nelson Mandela

