Visite guidée et Goûter paysan Rochejean
Visite guidée et Goûter paysan Rochejean mercredi 11 février 2026.
Visite guidée et Goûter paysan
Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Venez découvrir nos animaux et partager un goûter paysan dans notre ferme.
Sur réservation. .
Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée et Goûter paysan
L’événement Visite guidée et Goûter paysan Rochejean a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS