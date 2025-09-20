Visite guidée et historique du théâtre Théâtre Armand Salon-de-Provence

Visite guidée et historique du théâtre 20 et 21 septembre Théâtre Armand Bouches-du-Rhône

Sur inscription, places limitées

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite guidée et historique du théâtre à l’italienne de 1884 : salle, scène, coulisses, loges, dessous de scène…( il faudra monter et descendre des escaliers parfois étroits).

Se présenter 15 minutes avant le début de la visite (2 visites par jour).

Tout public à partir de 8 ans

Durée : environ 2h

Théâtre Armand Boulevard Nostradamus, 13300 Salon-de-Provence, France Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0490560082

