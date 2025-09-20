Visite guidée et immersive de l’Hôtel de la Cité Hôtel de la cité de Carcassonne Carcassonne

Visite guidée et immersive de l’Hôtel de la Cité Hôtel de la cité de Carcassonne Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Nombre limité de places. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

✨ Visite guidée de l’Hôtel de la Cité

Les Journées du Patrimoine 2025 à l’Hôtel de la Cité proposent une expérience unique avec des visites guidées et immersives, permettant au public de découvrir ce lieu emblématique sous un angle inédit.

Horaires des visites guidées et immersives :

Samedi 20 septembre : 10h30, 14h, 16h

Dimanche 21 septembre : 10h30, 15h30

Contenu des visites :

Ces visites sont conçues pour offrir une immersion totale dans l’histoire, l’architecture et les secrets de l’Hôtel de la Cité. Les parcours mettent en lumière l’évolution du bâtiment, son rôle historique, ainsi que des anecdotes et des détails architecturaux méconnus.

Expérience immersive :

Des visites guidées enrichies d’une expérience immersive « son et lumière ». Ce spectacle sensoriel plonge les visiteurs dans l’histoire du lieu, en mêlant récits historiques, projections lumineuses et ambiances sonores.

Conseils pratiques :

Il est recommandé de se présenter 15 à 20 minutes avant le début de la visite.

Les places sont limitées, une inscription préalable est obligatoire.

L'Hôtel de la Cité est un véritable joyau du patrimoine de Carcassonne, qui est lui-même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Niché au cœur de la cité médiévale, cet établissement 5 étoiles occupe l'emplacement historique de l'ancien palais épiscopal. Il jouxte la majestueuse basilique Saint-Nazaire et offre une vue imprenable depuis les remparts sur la ville basse, créant ainsi une atmosphère enchanteresse où le passé et le présent se rencontrent.

L’Hôtel de la Cité est un lieu unique où l’on peut contempler les jardins, les murs et les pierres qui ont traversé les siècles. Les différents espaces de l’hôtel vous plongent dans une atmosphère à la fois néo-gothique et Art déco des années 20, mélangeant harmonieusement les styles architecturaux et les influences artistiques.

Cet établissement offre ainsi une expérience hors du commun, alliant un cadre historique exceptionnel à des services et des équipements luxueux. Que ce soit pour un séjour de détente, une escapade romantique ou un événement spécial, l’Hôtel de la Cité vous transporte dans une époque révolue tout en vous offrant le confort moderne d’un hôtel 5 étoiles.

Vivez une expérience inoubliable et plongez dans l’histoire fascinante de Carcassonne en séjournant à l’Hôtel de la Cité, où chaque instant est empreint de charme et d’élégance.

