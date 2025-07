Visite guidée et libre de la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains

Visite guidée et libre de la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée et libre de la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Samedi 2025-09-20 13:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] [WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ETRE] Visites libres de 13h à 18h et visite commentée à 14h30.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du Week-end mondial du bien-être, Jean-Claude Gérold, référent de la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, animera une visite commentée accessible à tous gratuitement à 14h30. Découvrez un panorama complet des recherches archéologiques dans le nord de l’Alsace, de la Préhistoire à l’ère industrielle.

Le thème de 2025 met en lumière les réalisations artistiques et techniques de l’architecture, qui, au-delà de leur fonction, sont des repères majeurs de l’histoire locale, nationale et européenne, ainsi que de la mémoire collective.

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] [WEEKEND MONDIAL DU BIEN-ETRE] Self-guided tours from 1 pm to 6 pm and guided tour at 2:30 pm.

German :

[EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES] [WELTWOCHENENDE DES WELLNESS] Freie Besichtigungen von 13 bis 18 Uhr und kommentierte Besichtigungen um 14.30 Uhr.

Italiano :

[Visite autoguidate dalle 13.00 alle 18.00 e visita guidata alle 14.30.

Espanol :

[JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] [FIN DE SEMANA DEL BIENESTAR MUNDIAL] Visitas autoguiadas de 13:00 a 18:00 horas y visita guiada a las 14:30 horas.

