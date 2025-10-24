Visite guidée et nourrissage SALECHAN Saléchan

Découvrez le parc les jours heureux accompagné d’un guide qui vous fera profiter de ses connaissances, vous permettra d’être au plus prés des animaux.

vous poursuivrez la visite en nous accompagnant pour le nourrissage des animaux

Sur réservation au 06 83 85 68 85

Tarif 13 € personne

Animation à faire en famille, ouvert aux enfants à partir de 6 ans

Nous vous accueillons en visite libre, tous les jours de 10h à 18h.

Une aire de pique-nique est à votre disposition.

Vous pourrez également profiter de votre visite pour faire un petit baptême à poney. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (réservation conseillée).

Nouveauté au parc venez découvrir notre boutique de producteurs locaux. .

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85 lesjoursheureux65@gmail.com

English :

Discover the park les jours heureux accompanied by a guide who will share his knowledge and allow you to get up close to the animals.

you can continue your visit by accompanying us to feed the animals

Reservations required on 06 83 85 68 85

Price 13 ? person

Family activities, open to children aged 6 and over

German :

Entdecken Sie den Park Les jours heureux in Begleitung eines Führers, der Sie von seinem Wissen profitieren lässt und Ihnen ermöglicht, den Tieren so nahe wie möglich zu kommen.

sie setzen den Besuch fort, indem Sie uns bei der Fütterung der Tiere begleiten

Auf Reservierung unter 06 83 85 68 85

Preis 13 ? Person

Animation für die ganze Familie, offen für Kinder ab 6 Jahren

Italiano :

Scoprite il parco les jours heureux accompagnati da una guida che condividerà con voi le sue conoscenze, permettendovi di avvicinarvi il più possibile agli animali.

potrete continuare la vostra visita accompagnandoci mentre diamo da mangiare agli animali

Su prenotazione al numero 06 83 85 68 85

Prezzo 13 ? persona

Attività per famiglie, aperta ai bambini a partire dai 6 anni di età

Espanol :

Descubra el parque les jours heureux acompañado por un guía que compartirá con usted sus conocimientos y le permitirá acercarse lo más posible a los animales.

puede continuar su visita acompañándonos mientras damos de comer a los animales

Con reserva en el 06 83 85 68 85

Precio 13 € persona

Actividades familiares, abiertas a niños a partir de 6 años

