Visite guidée et nourrissage SALECHAN Saléchan

Découvrez le parc les jours heureux accompagné d’un guide qui vous fera profiter de ses connaissances, vous permettra d’être au plus prés des animaux.

vous poursuivrez la visite en nous accompagnant pour le nourrissage des animaux

Sur réservation au 06 83 85 68 85

Tarif 13 € personne

Animation à faire en famille, ouvert aux enfants à partir de 6 ans

Nous vous accueillons en visite libre, tous les jours de 10h à 18h.

Une aire de pique-nique est à votre disposition.

Vous pourrez également profiter de votre visite pour faire un petit baptême à poney. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (réservation conseillée).

Découvrez la boutique de producteurs locaux. .

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85 lesjoursheureux65@gmail.com

English :

Discover the park les jours heureux accompanied by a guide who will share his knowledge and allow you to get up close to the animals.

you can continue your visit by accompanying us to feed the animals

Reservations required on 06 83 85 68 85

Price 13 ? person

Family activities, open to children aged 6 and over

