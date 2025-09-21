Visite guidée et performance artistique Meymac

Rue du Bûcher Meymac Corrèze

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Pays d’Art et d’Histoire et les associations « Au Beau MilLieu » vous invite à assister à une visite guidée du lieu et une performance artistique   .

Rue du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57  pah@payshautecorrezeventadour.fr

