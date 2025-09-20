Visite guidée et projection dans la Tour aux figures Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Issy-les-Moulineaux

Visite guidée et projection dans la Tour aux figures Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation, à partir de 6 ans uniquement, chaussures à talons interdits

Visite immersive et projection au cœur de l’œuvre de Jean Dubuffet

Plongez dans l’univers fascinant de Jean Dubuffet à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Profitez d’une expérience intimiste et originale à l’intérieur même de la Tour aux figures : une courte visite guidée vous dévoilera les secrets de cette œuvre monumentale, avant de vous installer confortablement pour la projection de plusieurs vidéos qui retracent la création de la Tour et sa restauration spectaculaire menée par le Département des Hauts-de-Seine.

Trois sessions sont proposées, à 14h, 15h et 16h.

Durée de chaque session : 45 minutes

Gratuit – Places limitées – Réservation vivement conseillée via la billetterie en ligne.

Venez vivre un moment suspendu dans ce lieu hors du commun !

Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l'art contemporain.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l'État en 1983 a été inaugurée en 1988.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983 a été inaugurée en 1988. La Tour aux figures est une sculpture monumentale . Sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres et son espace intérieur le Gastrovolve, un labyrinthe ascensionnel, en font une œuvre d’art exceptionnelle.

Cette sculpture, installée au cœur du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, se visite à nouveau depuis septembre 2020, en visite guidée uniquement. Un espace d’accueil, accessible aux personnes à mobilité réduite, a également été créé pour permettre à tous de découvrir la tour. C’est également le lieu de départ des visites de la tour. En voiture, accès place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine. Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine. Bus : 39 – 123 – 126 – 189.

