Visite guidée (et secrète) de la basilique Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont

Visite guidée (et secrète) de la basilique Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée (et secrète) de la basilique Samedi 20 septembre, 17h30 Basilique Saint-Jean-Baptiste Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Venez découvrir l’histoire de la basilique, de sa construction au début du XIIIe siècle à la réédification de son chœur au début du XVIe siècle, jusqu’à l’importante campagne de restauration menée sous Napoléon III.

Vous pourrez accéder à des endroits habituellement fermés au public, comme le spectaculaire triforium, et découvrir l’endroit où le célèbre sculpteur Jean-Baptiste Bouchardon louait un banc lors des célébrations religieuses.

Basilique Saint-Jean-Baptiste Rue Saint-Jean, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 81 [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr »}] La basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaumont, principal édifice religieux de la ville, est classée au titre des Monuments historiques depuis 1862. Elle a été construite au début du XIIIe siècle, dans un style gothique, et est dédiée à saint Jean-Baptiste.

L’édifice abrite notamment un remarquable arbre de Jessé en haut-relief, datant du premier quart du XVIe siècle, ainsi qu’une mise au tombeau du XVe siècle, offerte par la famille d’Amboise, alors baillis de Chaumont.

Le grand orgue de la basilique, construit par Aristide Cavaillé-Coll en 1872, a été inauguré la même année par Charles-Marie Widor, célèbre organiste parisien.

Depuis 1476, à l’initiative de Jean de Montmireil, prélat originaire de Chaumont, s’y célèbre l’unique Grand Pardon de France. Celui-ci a lieu chaque fois que la fête de la Saint Jean-Baptiste (24 juin) tombe un dimanche, soit tous les 6, 5, 6 et 11 ans.

Les fidèles qui entrent dans la basilique ce jour-là pour se confesser peuvent être absous de toutes leurs fautes, y compris des cas normalement réservés au Souverain Pontife.

Venez découvrir l’histoire de la basilique, de sa construction au début du XIIIe siècle à la réédification de son chœur au début du XVIe siècle, jusqu’à l’importante campagne de restauration menée à…

© Ville de Chaumont