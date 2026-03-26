Visite guidée Et si l’eau n’était pas que bleue ?

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Comment imaginez-vous l’eau ? Est-elle bleue ? En pointillés ? Est-elle mouvementée, calme ? Que reflète-t-elle ? Grâce à cette visite, vous découvrirez comment les artistes ont représenté l’eau, avec quels stratagèmes ils nous font comprendre les différents états de l’eau. Vous ne regarderez plus jamais un lac de la même façon !



Gratuit, dans la limite des places disponibles. .

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Et si l’eau n’était pas que bleue ? Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne