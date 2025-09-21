Visite guidée : « Et si vous découvriez une église classée au titre des Monuments historiques de style Louis XVI ? » Église Saint-Didier Margaux-Cantenac

Visite guidée : « Et si vous découvriez une église classée au titre des Monuments historiques de style Louis XVI ? » Église Saint-Didier Margaux-Cantenac dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

L’église Saint-Didier date de l’époque des Lumières. Reconstruite en 1769, bénie le 15 novembre 1771, jour de la saint Didier, elle a été classée au titre des Monuments historiques en 1995.

L’ensemble de l’édifice de style Louis XVI, d’influence baroque, est inspiré du grand art bordelais (hôtels particuliers, église Saint-Seurin).

La paroisse se distingue par son clocher, sa façade d’entrée, son intérieur spacieux et lumineux, sa nef, son mobilier et son décor unique dont ses fonds baptismaux.

Église Saint-Didier Avenue de la 5e République, 33460 Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac 33460 Cantenac Gironde Nouvelle-Aquitaine Construite entre 1771 et 1775 sur les plans de René Monponet, l’ensemble est de style Louis XVI mais également baroque. À remarquer particulièrement : la chaire, le baptistère, les peintures de la tribune et les grilles du chœur.

© Commune de Margaux-Cantenac