Répétition ouverte et visite des coulisses au Bercail ! Le Bercail – ouitl de création marionnette et arts associés Dunkerque

Répétition ouverte et visite des coulisses au Bercail ! Samedi 20 septembre, 16h00 Le Bercail – ouitl de création marionnette et arts associés Nord

+ d’infos : manon.rouquet@sappellereviens.com

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025, Alice Laloy répétera avec des enfants dunkerquois le spectacle Pinocchio(live)#3. À cette occasion, nous ouvrirons les portes du théâtre pour permettre au public d’assister à une répétition ouverte. S’en suivra une visite guidée des coulisses et du théâtre Le Bercail.

Le Bercail – ouitl de création marionnette et arts associés 60 rue du Fort Louis 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque-Sud Nord Hauts-de-France

© Simon Gosselin