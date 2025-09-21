Visite guidée et yoga au château de Wasenbourg Château de Wasenbourg Niederbronn-les-Bains

Visite guidée et yoga au château de Wasenbourg Château de Wasenbourg Niederbronn-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée et yoga au château de Wasenbourg Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Château de Wasenbourg European Collectivity of Alsace

Une séance de yoga debout de 30 minutes est prévue après la visite de 15h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Profitez d’une visite guidée des ruines du château de Wasenbourg, sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains et découvrez son logis, son mur bouclier qui fait office de donjon…

Une séance de yoga, debout, en pleine nature, dans l’enceinte du château, d’une durée de trente minutes vous est proposée, gratuitement, après la visite guidée de 15h30 dans le cadre du week-end du bien-être.

Château de Wasenbourg 67110 Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 67110 European Collectivity of Alsace Grand Est Le château de Wasenbourg est une ruine du XIIIᵉ siècle situé dans le département du Bas-Rhin, au cœur des Vosges du Nord. Il culmine à 432 mètres sur la colline du Reisberg. Il surplombe la ville de Niederbronn-les-Bains, dont il dépend administrativement et se situe dans la forêt entre Niederbronn et Oberbronn.

Ses ruines sont classées depuis 1898.

Profitez d’une visite guidée des ruines du château de Wasenbourg, sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains et découvrez son logis, son mur bouclier qui fait office de donjon…

© Visit Grand Est