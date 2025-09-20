Visite guidée Évêché de Blois Blois

Visite guidée Samedi 20 septembre, 15h00, 16h30 Évêché de Blois Loir-et-Cher

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Ancien hôtel particulier restauré et agrandi aux XVIIIe et XIXe siècles.
Réserver avant le vendredi 19 septembre à 17h si possible.

Évêché de Blois 2 rue Porte Clos-Haut 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 56 40 50 http://www.catholique-blois.net secretariat@catholique-blois.net
