Visite guidée évènement: Pornic, même pas peur Place de la Gare Pornic

Visite guidée évènement: Pornic, même pas peur

Place de la Gare Office du Tourisme Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-23 17:00:00

fin : 2025-10-23 18:30:00

2025-10-23

Quand la cité pornicaise dévoile ses petites histoires les plus sanglantes !

Préparez-vous à une immersion dans les méandres de l’histoire de Pornic. Oubliez la ville balnéaire pittoresque que vous croyez connaître et suivez-nous pour une visite guidée à pied qui vous mènera dans les recoins le



Informations pratiques

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Lieu de départ communiqué lors de la réservation, 44210 Pornic

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur Réservation en ligne.

Prévoir des chaussures confortables car plusieurs escaliers à emprunter.

Les animaux ne sont pas acceptés.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute du minimum de participants requis 24h avant la visite.

Place de la Gare Office du Tourisme Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

English :

When the city of Pornic unveils its bloodiest little stories!

Get ready to immerse yourself in the twists and turns of Pornic’s history. Forget the picturesque seaside town you think you know, and follow us on a guided walking tour that will take you into the nooks and crannies of Pornic

German :

Wenn die Stadt Pornicaise ihre blutigsten kleinen Geschichten enthüllt!

Bereiten Sie sich auf ein Eintauchen in die verschlungenen Wege der Geschichte von Pornic vor. Vergessen Sie den malerischen Badeort, den Sie zu kennen glauben, und folgen Sie uns auf einen geführten Rundgang zu Fuß, der Sie in die entlegensten Winkel der Stadt führt

Italiano :

Quando la città di Pornic svela le sue storie più sanguinose!

Preparatevi a immergervi nei meandri della storia di Pornic. Dimenticate la pittoresca città di mare che credete di conoscere e seguiteci in una visita guidata a piedi che vi condurrà negli angoli della città

Espanol :

¡Cuando la ciudad de Pornic desvela sus pequeñas historias más sangrientas!

Prepárese para sumergirse en los vericuetos de la historia de Pornic. Olvídate de la pintoresca ciudad costera que crees conocer y síguenos en una visita guiada a pie que te adentrará en los recovecos de la ciudad

