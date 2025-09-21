Visite guidée : Evreux, 2000 ans d’architecture et d’urbanisme Hôtel de ville Évreux

Visite guidée : Evreux, 2000 ans d’architecture et d’urbanisme Dimanche 21 septembre, 11h00, 16h30 Hôtel de ville Eure

Durée 1h, RDV hôtel de ville.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Evreux a 2000 ans ! Même si la ville a beaucoup changé depuis sa fondation, vous pourriez être étonnés des éléments architecturaux et urbains encore conservés aujourd’hui.

Renseignements : 06 12 24 57 08

Hôtel de ville 1 ter Place du Général de Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Eure Normandie 02 32 24 04 43 http://grandevreuxtourisme.fr L’Hôtel de ville a été inauguré le 22 Avril 1895, là où s’était dressé pendant des siècles le château des comtes. Les travaux mirent à jour le chemin de ronde du Moyen-Age et un trésor monétaire du IIIe s.

@ Ville d’Evreux