Visite guidée Ex-hôpital Allemand Hôpital Allemand Le Havre

Hôpital Allemand 36 Rue de Trigauville Le Havre

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18 2025-11-22 2025-12-13 2026-01-24 2026-02-28 2026-03-28

Aménagé à partir des grandes caves des brasseries Polaire et Paillette, cet ancien complexe souterrain hospitalier assurait une place essentielle dans la chaîne des soins prodigués aux troupes allemandes de la place forte du Havre en 1944. Après la Libération, l’hôpital est aussitôt utilisé par les services sanitaires britanniques puis par les troupes américaines dont il garde les traces du passage.

Proposé par l’association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945

Public adultes durée 1h

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Horaires de visites, réservation et paiement sur www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

Chaussures et vêtements confortables indispensables .

lehavre1944@memoire-et-patrimoine-le-havre.fr

