Visite guidée exceptionnelle de la Banque de France Banque de France Saint-Etienne Saint-Étienne

Visite guidée exceptionnelle de la Banque de France 19 et 20 septembre Banque de France Saint-Etienne Loire

Gratuité. Uniquement sur inscriptions préalables sur notre lien weezevent. Visite par groupes de 20 personnes. Durée du circuit 1h20. Départ toutes les 20 minutes (vendredi dès 14h20, dernier 15h40, samedi dès 9h jusqu’à 10h40 puis 13h40 à 15h40).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-20T13:40:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dernière visite exceptionnelle des locaux historiques de la Banque de France de Saint-Etienne avant son déménagement ! Vous pourrez découvrir de très beaux bâtiments, des endroits qui ne sont habituellement pas ouverts au public, une histoire singulière et nos missions de banque centrale. Un parcours avec 9 stations a été établi. Vous pourrez échanger avec des animateurs de la Banque.

Banque de France Saint-Etienne 7 rue d’Arcole 42000 SAINT-ETIENNE Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/derniere-visite-des-locaux-historiques-de-la-banque-de-france »}] Pas de parking sur place mais à proximité place Jean-Jaurès; Transport en commun, arrêt de bus en face. Attention visite pas possible pour des personnes à mobilité réduite en raison des multitudes d’escaliers dans ce bâtiment historique. Visite possible que sur inscription préalable en ligne sur notre site internet Banque de France.

©Banque de France