Visite guidée exceptionnelle de Lumières françaises Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite guidée exceptionnelle de Lumières françaises

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, le musée d’Agen propose des visites guidées exceptionnelles avec les commissaires de l’exposition. Une occasion privilégiée de découvrir les œuvres, les coulisses de la recherche et les choix de scénographie.

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Visite guidée exceptionnelle de Lumières françaises

As part of the Lumières françaises exhibition, the Musée d?Agen is offering special guided tours with the exhibition curators. A privileged opportunity to discover the works, behind-the-scenes research and scenographic choices.

