Visite guidée exceptionnelle du chantier de l’écluse de Sapiacou Parking du Club Nautique Montauban samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Réservation obligatoire au CIAP. Durée : 45 min. Visite limitée à 20 personnes. Enfants à partir de 10 ans. Prévoir des chaussures fermées et un gilet jaune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T09:45:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:15:00

⚓ Visite de chantier : l’écluse de Sapiacou

Rendez-vous sur le parking du Club Nautique (11 avenue de Toulouse) pour découvrir la renaissance de l’écluse de Sapiacou, près d’un siècle après la fermeture du Tarn à la navigation.

Accompagnés de la responsable du service ouvrages d’art et d’une guide-conférencière du CIAP, explorez un chapitre passionnant du patrimoine fluvial et les coulisses de ce chantier de restauration hors norme.

Parking du Club Nautique 11 avenue de Toulouse 82000 Montauban Montauban 82000 Bagatelle Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 63 03 50 »}, {« type »: « email », « value »: « caccueil@ville-montauban.fr »}]

© Ville de Montauban