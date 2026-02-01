Visite guidée exceptionnelle du théâtre 1903 place du 11 novembre Lons-le-Saunier

Visite guidée exceptionnelle du théâtre 1903

place du 11 novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier Jura

Gratuit

14 février 2026, 14:30-16:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

2026-02-14

Visite guidée de ce théâtre à l’italienne restauré en 1996 dans ses velours et ses ors d’origine.

Montez sur scène découvrez les loges, le foyer et prenez de la hauteur au poulailler….

Rdv Office de Tourisme

6€/adulte et gratuit pour les moins de 12 ans .

place du 11 novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

