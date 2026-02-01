Visite guidée exceptionnelle du théâtre 1903 place du 11 novembre Lons-le-Saunier
place du 11 novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-14
Visite guidée de ce théâtre à l’italienne restauré en 1996 dans ses velours et ses ors d’origine.
Montez sur scène découvrez les loges, le foyer et prenez de la hauteur au poulailler….
Rdv Office de Tourisme
6€/adulte et gratuit pour les moins de 12 ans .
place du 11 novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr
