Visite guidée exceptionnelle du Vieux Lons, Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

Visite guidée exceptionnelle du Vieux Lons

Place du 11 Novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Découvrez la vieille ville avec ses petits secrets statues cachées, petites anecdotes et son patrimoine insolite ( arcades etc)

Sans réservation.

rdv office de tourisme place du 11 novembre .

Place du 11 Novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

