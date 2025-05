Visite guidée exclusive des caves de l’ancien palais épiscopal – Die, 14 mai 2025 10:00, Die.

Drôme

Visite guidée exclusive des caves de l’ancien palais épiscopal 1 place de l’évêché Die Drôme

Le conservateur du musée de Die et du Diois vous emmène, le temps d’une

visite, dans les sous-sols de l’ancien palais médiéval, là où se cachent encore de

nombreuses énigmes historiques.

1 place de l’évêché

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05 musee@mairie-die.fr

English :

The curator of the Musée de Die et du Diois takes you on a guided tour

into the basements of the former medieval palace, where many historical

many historical enigmas.

German :

Der Kurator des Museums von Die und Diois führt Sie während einer

besuchs in die Untergeschosse des ehemaligen mittelalterlichen Palastes, wo sich noch immer zahlreiche

zahlreiche historische Rätsel.

Italiano :

Il curatore del Musée de Die et du Diois vi condurrà in un tour dei sotterranei

nei sotterranei dell’ex palazzo medievale, dove si celano molti enigmi storici

molti enigmi storici.

Espanol :

El conservador del Musée de Die et du Diois le llevará a recorrer el subsuelo

a los sótanos del antiguo palacio medieval, donde se esconden muchos

muchos enigmas históricos.

