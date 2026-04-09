Visite guidée – expo « Les momies » au musée de l’Homme Musée de l’homme Paris
Visite guidée – expo « Les momies » au musée de l’Homme Musée de l’homme Paris mercredi 15 avril 2026.
Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Pourtant, la momification dépasse largement ce cadre temporel. Cette exposition propose d’aborder l’histoire de quelques individus momifiés. La présentation d’objets emblématiques, des moyens pédagogiques et des illustrations nous permettront de découvrir l’étendue des techniques et rites de momification à travers le monde. Aujourd’hui, la démarche a évolué : les musées mènent des enquêtes de provenance et s’interrogent sur la trajectoire de ces défunts. Des réflexions éthiques sont menées autour des enjeux de conservation et de présentation.
Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Cette exposition propose d’aborder l’histoire de quelques individus momifiés : objets, illustrations, techniques, enjeux de conservation, etc.
Le mercredi 15 avril 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Budget : 20 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00
Musée de l’homme 17 place du Trocadéro 75016 Rdv devant le MuséeParis
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
Afficher la carte du lieu Musée de l’homme et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026