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Visite guidée – expo « Les momies » au musée de l’Homme Musée de l’homme Paris

Visite guidée – expo « Les momies » au musée de l’Homme Musée de l’homme Paris

Visite guidée – expo « Les momies » au musée de l’Homme Musée de l’homme Paris mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Musée de l'homme

Adresse : 17 place du Trocadéro

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : <p>Budget : 20 €</p>

Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Pourtant, la momification dépasse largement ce cadre temporel. Cette exposition propose d’aborder l’histoire de quelques individus momifiés. La présentation d’objets emblématiques, des moyens pédagogiques et des illustrations nous permettront de découvrir l’étendue des techniques et rites de momification à travers le monde. Aujourd’hui, la démarche a évolué : les musées mènent des enquêtes de provenance et s’interrogent sur la trajectoire de ces défunts. Des réflexions éthiques sont menées autour des enjeux de conservation et de présentation.

Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Cette exposition propose d’aborder l’histoire de quelques individus momifiés : objets, illustrations, techniques, enjeux de conservation, etc.
Le mercredi 15 avril 2026
de 14h00 à 16h00
payant

Budget : 20 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00

Musée de l’homme 17 place du Trocadéro  75016 Rdv devant le MuséeParis
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com


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