Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Pourtant, la momification dépasse largement ce cadre temporel. Cette exposition propose d’aborder l’histoire de quelques individus momifiés. La présentation d’objets emblématiques, des moyens pédagogiques et des illustrations nous permettront de découvrir l’étendue des techniques et rites de momification à travers le monde. Aujourd’hui, la démarche a évolué : les musées mènent des enquêtes de provenance et s’interrogent sur la trajectoire de ces défunts. Des réflexions éthiques sont menées autour des enjeux de conservation et de présentation.

Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Cette exposition propose d’aborder l’histoire de quelques individus momifiés : objets, illustrations, techniques, enjeux de conservation, etc.

Le mercredi 15 avril 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Budget : 20 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00

Musée de l’homme 17 place du Trocadéro 75016 Rdv devant le MuséeParis

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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