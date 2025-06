Visite guidée Exposition Americana Musée du Nouveau Monde La Rochelle 17 juillet 2025 07:00

Visite guidée Exposition Americana Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime

2025-07-17

2025-08-14

2025-07-17

2025-07-31

2025-08-14

Cette visite guidée vous entraine à travers l’exposition temporaire du moment pour une découverte des cabinets d’amateurs et de la pluralité des objets produits par les populations autochtones de Nouvelle-France (Canada) collectionnés dès le 18e siècle.

English : Guided visit Exposition Americana

In this guided tour, discover the particularities of a large bourgeois house from the Age of Enlightenment, and learn about La Rochelle’s transatlantic history through key works in the museum.

A 1h15 journey through space and time.

German : Geführte Besuch Exposition Americana

Entdecken Sie auf diesem kommentierten Rundgang die Besonderheiten eines großen Bürgerhauses aus dem Zeitalter der Aufklärung und erfahren Sie anhand von Schlüsselwerken des Museums mehr über die transatlantische Geschichte von La Rochelle.

Eine 1 Stunde und 15 Minuten dauernde Reise durch Raum und Zeit.

Italiano :

La visita guidata vi conduce attraverso la mostra temporanea del giorno per scoprire i gabinetti amatoriali e la vasta gamma di oggetti prodotti dalle popolazioni aborigene della Nuova Francia (Canada) e raccolti a partire dal XVIII secolo.

Espanol : Visita guiada Exposition Americana

En esta visita guiada, descubra las particularidades de una gran casa burguesa del Siglo de las Luces y conozca la historia transatlántica de La Rochelle a través de algunas de las obras clave del museo.

Un viaje de 1 hora y 15 minutos a través del espacio y el tiempo.

