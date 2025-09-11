Visite guidée : exposition « Auschwitz-Birkenau vu par Raymond Depardon » Mémorial de la Shoah Paris

En 1979, pendant deux semaines, le photographe et réalisateur Raymond Depardon réalise une série de photographies en noir et blanc sur le site d’Auschwitz-Birkenau. Ces images, une commande du magazine Paris Match, ont été publiées juste après leur réalisation dans plusieurs magazines internationaux.

C’est un Auschwitz-Birkenau sous la neige que découvre Raymond Depardon. La blancheur immaculée du paysage contraste avec la noirceur des bâtiments et clôtures du camp et de la végétation qui émerge çà et là. Une impression de solitude et d’immensité géométrique se dégage, ponctuée d’éléments rappelant l’humain : une robe de prisonnière, une herbe, un arbre. Pas âme qui vive. Recouvert de blanc poudré, le camp, et ce que nous en savons, est bien là, et Raymond Depardon en saisit les éléments les plus signifiants.

Vingt ans plus tard, il reviendra avec Claudine Nougaret et leurs deux fils pour une visite personnelle sur ces lieux, une démarche qu’ils jugent indispensable.

À l’occasion de la 80° commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, Raymond Depardon a accepté que soit publiée la série photographique qui rend compte du site devenu un musée depuis 1947. Ces photographies n’avaient jamais fait l’objet ni d’une exposition ni d’une publication dédiée.

