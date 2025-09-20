Visite guidée – Exposition « Écrire la ville. Courbevoie et son ar(t)chitecture » Musée Roybet Fould Courbevoie

Courbevoie et son ar(t)chitecture » 20 et 21 septembre Musée Roybet Fould Hauts-de-Seine

Sur réservation – nombre de places limité.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Répartie entre plusieurs quartiers dont le nombre évolue avec le temps, l’architecture de Courbevoie est le témoin d’une histoire riche, qui rencontre souvent l’histoire nationale. Depuis les grandes demeures, légende de figures historiques, jusqu’aux souvenirs des usines, les bâtiments qui constituent la ligne visuelle de Courbevoie sont le témoin d’une mémoire collective. Pour cette visite de l’exposition, sera convoquée la mémoire des grands témoins de l’histoire de la ville, que les objets et œuvres montrées permettront d’animer.

Musée Roybet Fould Parc de Bécon – 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France Installé dans le parc de Bécon, le musée municipal occupe la villa atelier de l'artiste peintre Consuelo Fould (1862-1927). Le bâtiment principal construit au milieu du XIXe siècle est agrandi vers 1885 lors du remontage du « Pavillon Suède-Norvège » présenté, à Paris, lors de l'Exposition universelle de 1878. La façade en pin rouge de Norvège de l'architecte Henrik Thrapp-Meyer est un des rares exemples français d'architecture préfabriquée du XIXe siècle. Le pavillon est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 27 mai 1987. Le musée présente des œuvres des peintres Consuelo Fould, Georges Achille-Fould, Juana Romani et Ferdinand Roybet (1840-1920) ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875).

