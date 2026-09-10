Visite guidée, exposition et atelier aux Archives départementales de la Somme, Archives départementales de la Somme, Amiens

Informations pratiques

Visite guidée, exposition et atelier aux Archives départementales de la Somme Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales de la Somme Somme

Groupes limités à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Archives départementales de la Somme vous proposent une visite libre de l’expositon sur les châteaux de la Somme et une visite guidée des espaces de conservation dans ses sous-sols. Vous avez également la possibilité de participer à un atelier thématique familiale sur les belles demeures de la Somme.

Archives départementales de la Somme 61 Rue Saint-Fuscien, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0360034950 http://archives.somme.fr Des trois couvents construits par Jean Herbault, seul celui d’Amiens subsiste dans son entier et n’a subi que peu de remaniements. Ses bâtiments, tels qu’ils ont été conçus dans le cadre de l’établissement religieux de la Visitation, les espaces eux-mêmes, tels qu’ils ont été façonnés dans le même cadre, perdurent et témoignent, malgré les occupations successives, des lieux où se sont installées les religieuses. La qualité de l’architecture de Jean Herbault, en particulier la chapelle et son décor, le témoignage qu’elle offre pour cette période du XIXe siècle à Amiens, au moment où l’expansion urbaine est à l’origine du nouveau quartier d’Henriville, renforcent encore l’intérêt de cet ensemble.

Les Archives départementales de la Somme vous proposent une visite libre de l’expositon sur les châteaux de la Somme et une visite guidée des espaces de conservation dans ses sous-sols. Vous avez la…

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