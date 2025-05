VISITE GUIDÉE EXPOSITION GUSTAVE FAYET ET LE JAPON – Béziers, 28 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

VISITE GUIDÉE EXPOSITION GUSTAVE FAYET ET LE JAPON 9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-06-28

2025-07-10

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-21

Découvrez l’exposition à travers une visite guidée, explorant l’influence du Japon sur l’œuvre de Gustave Fayet.

Avec Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique, Musées de Béziers.

Payant Inscription obligatoire. .

9 rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Discover the exhibition through a guided tour, exploring the influence of Japan on Gustave Fayet?s work.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung auf einer geführten Tour, die den Einfluss Japans auf das Werk von Gustave Fayet untersucht.

Italiano :

Partecipate alla visita guidata della mostra, esplorando l’influenza del Giappone sull’opera di Gustave Fayet.

Espanol :

Realice una visita guiada por la exposición y descubra la influencia de Japón en la obra de Gustave Fayet.

