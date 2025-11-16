Visite guidée exposition Les couleurs d’une vie Charles-Henri Herrmann et Henri Karcher

Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16 15:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Visite guidée de l’exposition temporaire qui présente plus de 70 œuvres des artistes Charles-Henri Herrmann et Henri Karcher.

Cette exposition retrace le parcours de deux artistes strasbourgeois, unis par leur passion et leur complicité. Formés à l’École des Arts décoratifs de Strasbourg, ils s’imposent dès les années 1950 sur la scène artistique parisienne et internationale. Herrmann explore la peinture, la laque et le dessin, tandis que Karcher allie peinture et restauration d’œuvres anciennes. Installés à Bischwiller, ils évoluent sans cesse au gré de leurs rencontres et de leur créativité. À travers leurs œuvres variées, l’exposition met en lumière un univers riche où tradition et modernité dialoguent, reflétant une vie dédiée à l’art et à l’émotion.

Notre médiatrice vous fera découvrir ces artistes et leurs œuvres durant une visite guidée d’1h. .

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 71 54 dcc@bischwiller.com

English :

Guided tour of the temporary exhibition featuring over 70 works by artists Charles-Henri Herrmann and Henri Karcher.

German :

Führung durch die Sonderausstellung, die über 70 ?uvres der Künstler Charles-Henri Herrmann und Henri Karcher zeigt.

Italiano :

Visita guidata alla mostra temporanea con oltre 70 opere degli artisti Charles-Henri Herrmann e Henri Karcher.

Espanol :

Visita guiada a la exposición temporal con más de 70 obras de los artistas Charles-Henri Herrmann y Henri Karcher.

L’événement Visite guidée exposition Les couleurs d’une vie Charles-Henri Herrmann et Henri Karcher Bischwiller a été mis à jour le 2025-09-30 par Commune de Bischwiller