Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Visite guidée de l’exposition L’œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier par le Service du Patrimoine de la ville de Nevers.
Rendez vous les 27 et 29 décembre à 14h30.
Chercheur et professeur en histoire de l’art, Jacques Thuillier a légué à la Ville de Nevers ses fabuleuses archives de travail. Passionné par la peinture française des 17e et 19e siècles, il s’est aussi fortement intéressé à la création de son époque. Cette exposition vous invite à (re)découvrir l’art du 20e siècle à travers son regard la manière dont il écrit l’histoire de la création mais aussi les œuvres qu’il a collectionnées et les artistes modernes qu’il a fréquentés. Productions secrètes, ses dessins, peintures et poèmes seront aussi présentés.
A partir de 12 ans. Tarif 10€ (tarif plein)/5€ (réduit), sur inscription. Lieu de rendez-vous Musée de la Faïence de Nevers .
