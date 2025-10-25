VISITE GUIDÉE – EXPOSITION: ORSON WELLES – MY NAME IS ORSON WELLES – CINEMATHEQUE FRANCAISE Paris

VISITE GUIDÉE – EXPOSITION: ORSON WELLES – MY NAME IS ORSON WELLES Début : 2025-10-25 à 16:30. Tarif : – euros.

CINÉMATHÈQUE FRANCAISE – PARIS :Visite Guidée – EXPOSITION : MY NAME IS ORSON WELLESBillet daté, les samedis et dimanches à 16h30.A partir de 08 ans – Durée 01h30.Cette exposition se veut une introduction à l’œuvre hors normes d’Orson Welles. Mort le 10 octobre 1985, à 70 ans, Orson Welles laisse derrière lui douze longs métrages achevés, dont le plus célèbre premier film de l’histoire du Cinéma : Citizen Kane (1941), réalisé à 25 ans. L’exposition rendra hommage à la carrière mouvementée d’Orson Welles à travers un parcours scénographique qui mêle chronologie et exploration des grands thèmes de ses films. Cinéaste et intellectuel, d’une culture particulièrement riche et ouverte sur le monde, Orson Welles est aussi un homme de spectacle et une figure familière et populaire.INFORMATION IMPORTANTE : * La Cinémathèque française applique toujours les dispositifs du plan Vigipirate : seuls les sacs à mains ou sacs à dos de petite taille (taille standard, apparentés à un sac à main) sont acceptés dans le bâtiment, les bagages et valises ne sont pas autorisés.

CINEMATHEQUE FRANCAISE 51 RUE DE BERCY 75012 Paris 75