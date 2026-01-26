Visite guidée exposition permanente du Château des Ducs de Bourbon

Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-28

Découvrez l’histoire de la ville de Montluçon de l’Antiquité à nos jours. Bénéficiez d’un moment privilégié grâce à la visite guidée de l’exposition permanente et de la tour carrée.

.

Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of Montluçon from antiquity to the present day. Enjoy a guided tour of the permanent exhibition and the square tower.

L’événement Visite guidée exposition permanente du Château des Ducs de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2026-01-23 par Montluçon Tourisme