Visite guidée exposition permanente du Château des Ducs de Bourbon Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-28
Découvrez l’histoire de la ville de Montluçon de l’Antiquité à nos jours. Bénéficiez d’un moment privilégié grâce à la visite guidée de l’exposition permanente et de la tour carrée.
Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84
English :
Discover the history of Montluçon from antiquity to the present day. Enjoy a guided tour of the permanent exhibition and the square tower.
