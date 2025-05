Visite guidée exposition permanente – Centre du Patrimoine Arménien Valence, 8 juin 2025 15:00, Valence.

Drôme

Visite guidée exposition permanente Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-06-08 15:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08

2025-07-27

Sur les pas des Arméniens de Valence; Incontournable depuis 20 ans, le parcours permanent nous emmène à la découverte de l’histoire des Arméniens arrivés à Valence dans les années 1920. Réservation conseillée

.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

In the footsteps of the Armenians of Valence; A must for the past 20 years, this permanent exhibition takes us on a journey of discovery through the history of the Armenians who arrived in Valence in the 1920s. Reservations recommended

German :

Auf den Spuren der Armenier in Valence; Der seit 20 Jahren bestehende Rundgang führt uns durch die Geschichte der Armenier, die in den 1920er Jahren nach Valence kamen. Reservierung empfohlen

Italiano :

Sulle tracce degli armeni di Valence; Un evento imperdibile da 20 anni, questa mostra permanente accompagna i visitatori in un viaggio alla scoperta della storia degli armeni arrivati a Valence negli anni Venti. Prenotazione consigliata

Espanol :

Tras las huellas de los armenios de Valence; Cita ineludible desde hace 20 años, el recorrido permanente nos lleva a descubrir la historia de los armenios que llegaron a Valence en los años veinte. Se recomienda reservar

