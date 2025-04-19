VISITE GUIDÉE : EXPOSITION RENDRE VISIBLE Lodève

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2025-04-19

fin : 2025-05-24

2025-04-19 2025-04-23 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-30 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-07 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-14 2025-05-16 2025-05-17 2025-05-21 2025-05-23 2025-05-24 2025-05-28 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-04

Goûtez à des atmosphères variées… Rendre visible est une exposition à quatre voix, quatre artistes qui dévoilent la nature dans ce qu'elle révèle… ou cache.

Rendre visible est une exposition à quatre voix, quatre artistes qui dévoilent la nature dans ce qu’elle révèle… ou cache. D’un côté, un dialogue intime entre les œuvres de deux amis, Paul Klee et Hans Reichel. De l’autre, les vidéos, sculptures et installations d’Anne-Charlotte Finel et de Julien Discrit. L’exposition, empreinte de délicatesse, prend une dimension vertigineuse grâce à la présence de fossiles, témoins d’une nature disparue depuis des millions d’années et qui entrent en résonance avec les œuvres.

A savoir

La visite guidée est également proposée les 1er dimanches du mois à 11h et 15h30.

Une visite spécialement dédiée aux familles est proposée le mercredi durant les vacances scolaires.

Durée 45 min Tout public .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

English :

An invitation to daydream in large format

German :

Eine Einladung zum Träumen im Großformat

Italiano :

Assaporare una varietà di atmosfere… Rendre visible è una mostra a quattro voci, quattro artisti che rivelano la natura in ciò che essa rivela… o nasconde.

Espanol :

Una invitación a soñar despierto en gran formato

