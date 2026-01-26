Visite guidée exposition temporaire du Château des Ducs de Bourbon Montluçon
Visite guidée exposition temporaire du Château des Ducs de Bourbon Montluçon mardi 10 février 2026.
Visite guidée exposition temporaire du Château des Ducs de Bourbon
Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-12 2026-02-14 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-28
Découvrez l’exposition temporaire consacrée aux photographies du célèbre Robert Doisneau. Bénéficiez d’un moment privilégié grâce à la visite guidée de l’exposition temporaire et de la tour carrée.
.
Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the temporary exhibition devoted to the photographs of the famous Robert Doisneau. Enjoy a guided tour of the temporary exhibition and the square tower.
L’événement Visite guidée exposition temporaire du Château des Ducs de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2026-01-23 par Montluçon Tourisme