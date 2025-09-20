Visite guidée exposition temporaire « Habiter le vide » de Julien Gorgeart Musée d’art et d’histoire Cholet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:15:00

Dans le cadre de « Prenez l’art ! », saison d’art contemporain en Anjou, le Département de Maine-et-Loire, le Fonds régional d’art contemporain (Frac) des Pays de la Loire et le Musée d’Art et d’Histoire s’associent pour un partenariat inédit et la coproduction de l’exposition de Julien Gorgeart.

L’artiste y présente deux séries de peintures, La fête sensible et Le temps qui ne passe pas, enrichies du long métrage La vraie Famille, écrit et réalisé par son frère Fabien Gorgeart.

Sur invitation du Frac Pays de la Loire, il propose aussi une sélection d’œuvres issues de leur collection. Il aborde cette exposition comme un partage d’expérience, un témoignage personnel.

Après avoir traversé une période de perte de sens, il a ressenti la nécessité de se reconnecter par la peinture à la matière du monde, à sa propre histoire. Par la reconstruction de souvenirs, il retrouve sa place et interroge le lien entre vécu, parcours et trace visuelle. Cette démarche constitue un récit au croisement de l’Histoire et de l’intime qui permet de retrouver la mémoire collective par le prisme d’une mémoire individuelle.

Musée d'art et d'histoire 27 Avenue de l'Abreuvoir, 49300 Cholet, France. La Galerie d'Histoire retrace principalement les Guerres de Vendée qui, de 1793 à 1796, opposèrent les armées Catholiques et Royales aux forces Républicaines. Se détache particulièrement la Salle des Généraux Vendéens. Les diverses victoires, la Défaite de Cholet (17 octobre 1793) puis la Virée de Galerne, et plus tard, les soulèvements de 1815, et l'odyssée de la duchesse de Berry sont évoqués par des tableaux, des armes, des documents, des drapeaux. La galerie d'Art propose un choix d'œuvres du XVIIIe et du XIXe siècles, illustrant les thèmes mythologiques, historiques, religieux, le paysage, ou le portrait. La peinture du XXe siècle propose un panorama de l'abstraction géométrique, depuis le Cubisme jusqu'à nos jours, avec des œuvres qui illustrent une des tendances artistiques majeures de notre époque.

