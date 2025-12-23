VISITE GUIDÉE FAMILLE AMOUR, TRAGÉDIE ET MYTHOLOGIE, Perpignan

VISITE GUIDÉE FAMILLE AMOUR, TRAGÉDIE ET MYTHOLOGIE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

2026-01-24

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, une médiatrice vous entraîne au cœur des représentations de l’amour tragique.

21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, a mediator takes you to the heart of representations of tragic love.

