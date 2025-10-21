Visite guidée > Famille Azeville

Visite guidée > Famille Azeville mercredi 22 avril 2026.

Visite guidée > Famille

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Une garnison en Normandie .

Qu’est-ce que le mur de l’Atlantique ? Qu’est-ce qu’une batterie ? Découvrez l’histoire et l’architecture de la batterie d’Azeville, la vie de sa garnison et ses relations avec les habitants ainsi que les évènements douloureux de 1944.

Accompagné d’un guide, vous empruntez les 300m de galeries souterraines et tranchées couvertes.

Visite grand public.

Place limitée. Réservation conseillée au 02 33 40 63 05 ou via notre site batterie-azeville.manche.fr/page-contact/

Règlement et réservation possible via Pass Culture https://passculture.app/lieu/142953 .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

English : Visite guidée > Famille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée > Famille Azeville a été mis à jour le 2025-10-21 par Réseau Sites et Musées