Informations pratiques

Azeville

Visite guidée > Famille

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Un guide accompagne les familles à la découverte du fonctionnement du site : qu’est-ce qu’une batterie, le mur de l’Atlantique, la vie de la garnison allemande, les combats liés au Débarquement. Visite ciblée pour les familles. Les enfants, posez toutes vos questions !

Durée de visite: 1h15/1h30.

Places limitées. Réservation conseillée au 02 33 40 63 05 ou via notre site internet batterie-azeville.manche.fr/page-contact/ .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

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English : Visite guidée > Famille

L’événement Visite guidée > Famille Azeville a été mis à jour le 2026-09-09 par Réseau Sites et Musées