Visite guidée > Famille Azeville
vendredi 23 octobre 2026 · Azeville
Informations pratiques
Azeville
Visite guidée > Famille
La Rue Azeville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:00:00
fin : 2026-10-23 15:30:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-30
Un guide accompagne les familles à la découverte du fonctionnement du site : qu’est-ce qu’une batterie, le mur de l’Atlantique, la vie de la garnison allemande, les combats liés au Débarquement. Visite ciblée pour les familles. Les enfants, posez toutes vos questions !
Durée de visite : 1h15/ 1h30.
Place limitée. Réservation conseillée au 02 33 40 63 05 ou par email musee.azeville@manche.fr .
La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr
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English : Visite guidée > Famille
L’événement Visite guidée > Famille Azeville a été mis à jour le 2026-09-09 par Réseau Sites et Musées
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