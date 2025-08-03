Visite guidée famille de l’exposition Hassan Massoudy à Figeac Figeac

place Champollion Figeac Lot

Accompagnés d’un guide, parcourez en famille l’exposition temporaire du musée Hassan Massoudy

Accompagnés d’un guide, parcourez en famille l’exposition temporaire du musée Hassan Massoudy. Le chorégraphe des lettres .

Quand le geste rencontre la couleur. D’un mouvement, à la fois libre et maitrisé, Hassan Massoudy trace sur le papier des messages de paix, d’amour et de sagesse. Considéré comme l’un des grands maitres calligraphes de notre époque, il a su perpétuer la tradition de la calligraphie arabe, tout en développant une œuvre très personnelle renouvelant profondément le genre.

À l’occasion d’une donation évènement, le Musée Champollion Les Ecritures du Monde vous invite à une plongée dans l’œuvre d’Hassan Massoudy, où la force et la légèreté du geste, la puissance et la subtilité des couleurs sont au service de l’humanisme et de la poésie des auteurs qui l’inspirent. .

place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08

English :

Accompanied by a guide, take the whole family on a tour of the museum’s temporary exhibition « Hassan Massoudy »

German :

Gehen Sie mit Ihrer Familie in Begleitung eines Führers durch die Sonderausstellung des Museums « Hassan Massoudy »

Italiano :

Accompagnati da una guida, visitate la mostra temporanea del museo « Hassan Massoudy » con tutta la famiglia

Espanol :

Acompañados por un guía, visite en familia la exposición temporal « Hassan Massoudy »

