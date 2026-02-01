VISITE GUIDEE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Perpignan
21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-24 16:30:00
2026-02-24
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, parcourez les salles du musée, et partez à la rencontre de l’amour sous toutes ses formes.
21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, wander through the rooms of the museum and discover love in all its forms.
