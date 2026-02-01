VISITE GUIDEE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Perpignan

VISITE GUIDEE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE

VISITE GUIDEE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Perpignan mardi 24 février 2026.

VISITE GUIDEE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-24 16:30:00

Date(s) :
2026-02-24

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, parcourez les salles du musée, et partez à la rencontre de l’amour sous toutes ses formes.
  .

21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, wander through the rooms of the museum and discover love in all its forms.

L’événement VISITE GUIDEE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par CDT66