VISITE GUIDEE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Perpignan

VISITE GUIDEE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

2026-02-24

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, parcourez les salles du musée, et partez à la rencontre de l’amour sous toutes ses formes.

21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, wander through the rooms of the museum and discover love in all its forms.

