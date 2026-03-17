VISITE GUIDÉE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
VISITE GUIDÉE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan mardi 21 avril 2026.
VISITE GUIDÉE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 15:00:00
fin : 2026-04-21 16:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Au musée Hyacinthe Rigaud, en parcourant les salles du musée, les familles partent à la rencontre de l’amour sous toutes ses formes maternité, amitié, couples, héros mythiques ou artistes face à eux-mêmes.
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
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English :
At the Musée Hyacinthe Rigaud, as families wander through the rooms of the museum, they encounter love in all its forms: maternity, friendship, couples, mythical heroes and artists face to face.
L’événement VISITE GUIDÉE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT66