VISITE GUIDÉE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

VISITE GUIDÉE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Au musée Hyacinthe Rigaud, en parcourant les salles du musée, les familles partent à la rencontre de l’amour sous toutes ses formes maternité, amitié, couples, héros mythiques ou artistes face à eux-mêmes.

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, as families wander through the rooms of the museum, they encounter love in all its forms: maternity, friendship, couples, mythical heroes and artists face to face.

L’événement VISITE GUIDÉE FAMILLE HISTOIRES D’AMOUR(S) AU MUSÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT66