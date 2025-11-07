Visite Guidée Famille les Supports de l’Écrit au musée Champollion, Figeac Figeac

Visite Guidée Famille les Supports de l’Écrit au musée Champollion, Figeac

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2026-01-04 14:30:00

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents découvrez les supports de l’écriture, des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin !

sur réservation auprès du musée (place limitées).

Durée 1h30.

Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08

English :

A tailor-made visit for children and their parents: discover the media of writing, from clay tablets to digital books, including papyrus and parchment!

on reservation at the museum (limited places).

Duration 1h30.

German :

Eine maßgeschneiderte Führung für Kinder und ihre Eltern: Entdecken Sie die Medien der Schrift, von Tontafeln über Papyrus und Pergament bis hin zum digitalen Buch!

mit Reservierung beim Museum (begrenzter Platz).

Dauer 1,5 Stunden.

Italiano :

Una visita su misura per i bambini e i loro genitori: scoprite i supporti della scrittura, dalle tavolette di argilla ai libri digitali, passando per il papiro e la pergamena!

su prenotazione al museo (posti limitati).

Durata 1h30.

Espanol :

Una visita a medida para los niños y sus padres: descubra los soportes de la escritura, desde las tablillas de arcilla hasta los libros digitales, pasando por el papiro y el pergamino

previa reserva en el museo (plazas limitadas).

Duración 1h30.

