Visite guidée famille La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Visite guidée famille La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier lundi 22 décembre 2025.
Visite guidée famille
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-29 11:00:00
Date(s) :
2025-12-22 2025-12-29
Guidés par une médiatrice et accompagnés d’un support ludique pour toute la famille, vous découvrirez tous les secrets de La Vache qui rit. Une pause créative vous permettra également de réaliser un souvenir de votre visite.??? .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
English : Visite guidée famille
L’événement Visite guidée famille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-12-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)