Visite guidée famille

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-29 11:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Guidés par une médiatrice et accompagnés d’un support ludique pour toute la famille, vous découvrirez tous les secrets de La Vache qui rit. Une pause créative vous permettra également de réaliser un souvenir de votre visite.??? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

English : Visite guidée famille

L’événement Visite guidée famille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-12-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)