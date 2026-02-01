Visite guidée famille La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Début : 2026-02-09 10:30:00
fin : 2026-02-09 11:30:00
2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23
Guidés par une médiatrice et accompagnés d’un support ludique pour toute la famille, vous découvrirez tous les secrets de La Vache qui rit. Une pause créative vous permettra également de réaliser un souvenir de votre visite. .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
