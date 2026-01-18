Visite guidée famille La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Visite guidée famille La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mardi 7 avril 2026.
Visite guidée famille
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:30:00
fin : 2026-04-07 11:30:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21
Guidés par une médiatrice et accompagnés d’un support ludique pour toute la famille, vous découvrirez tous les secrets de La Vache qui rit ! Une pause amusante aux petits ateliers vous permettra de confectionner un objet souvenir de votre visite ! .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
